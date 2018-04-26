بوعزقي: مستعدون لمساعدة ودعم المنظمة العربية للتنمية الزراعيّة

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الخميس، بالأردن استعداد الجزائر لتقديم المساعدة والدعم اللازمين للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

من أجل تحقيق الامن الغذائي لشعوب المنطقة العربية.

وأوضح الوزير في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها العادية “35” أنّ الجزائر مستعدة من خلال وزارة الفلاحة.

أو على مستوى الحكومة الجزائرية تحت القيادة الرشيدة لرئيس

الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتقديم يد المساعدة والعمل.

على أن تكون المنظّمة العربية للتنمية الزراعية مساهما فعالا في تحقيق الأمن الغذائي.

لشعوب المنطقة العربية ومحركا حقيقيا لبناء تعاون عربي ناجع في مجال الزراعة يحتذى به إقليميا ودوليا”.