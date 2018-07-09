بوعزقي: مشكل العقّار الفلاحي ينتهي بتحويل الأراضي الفلاحية الجماعية إلى فردية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، الإثنين عن ضرورة تطوير قطاع الفلاحة ويأتي في مقدّمته العقّار الفلاحي.

الذي كان بمثابة عقبة لتطوير القطاع، ورفع التحديات لا بد من وضع الأليات واستغلالها بصورة عقلانية.

وفي ذات السياق، أكد بوعزقي خلال إشرافه على افتتاح أشغال الجمعية العادية للغرفة الوطنية، وبالموازاة والسياسة التنموية لتسهيل الحصول على الأراضي الزراعية خاصة للشباب .

أكد على ضرورة تأمين مستخدميها، ولأجل تحقيق هذا المسعى قال الوزير أنه لا بد من تحويل حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز.

لكافة الفلاحين في الآجال المحددة قبل انقضائها نهاية السنة.

تجدر الإشارة، أنّ بوعزقي أكد خلال شهر مارس المنصرم أنّ سنة 2018 ستكون موعدا لنهاية عملية تحويل حق الانتفاع من العقار ألفلاحي إلى حق الامتياز .

و أن عملية إحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة جارية، وذلك لإعادة توزيعها على المستثمرين الحقيقيين.