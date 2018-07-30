بوعزقي : ملف العقار سيتم تسويته نهاية 2018

أكّد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي اليوم الإثنين ،أنّ ملف العقار الفلاحي سيتم تسويته نهائيا هذه السنة.

وقال بوعزقي خلال إجابته على أسئلة الصحافة ، أنّه سيتم تسوية الملفات العالقة بشأن العقار الفلاحي نهاية سنة 2018.

مضيفا أنّه،تمّ إحصاء 25300 مستثمرة لها حق الإنتفاع ،مشيرا بانّ الوزارة ستحاول منح حق الإمتيازات.

حيث قانت لحدّ الآن تطبيق العملية بنسبة 90 بالمائة.

وأشار بوعزقي، إلى أنّ ملف العقار سيبقى مفتوحا ، عن طريق وضع برامج للإستفادة من العقار بتطبيق قانون 10/03/ ووضع أيضا نصوص تنظيمية.

وأكّد الزير بأنّ هناك قرارت وزارسة مشتركة لرفع اللبس على ما تمّ تأويله عن العقار الفلاحي على مستوى اللجان الولائية.