بوعزقي: “منحنا 50 ألف هكتار لطالبي الأراضي والراغبين في الإستثمار”

أكد، اليوم السبت، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أنّ الدولة أعطت كامل الأولوية للفلاحة لا سيما في قانون المالية لسنة 2018.

وكشف الوزير، على هامش الزيارة التي قادته لولاية الأغواط، أنه تم منح 50 ألف هكتار بصيغة الحيازة لطالبي الأراضي والراغبين في الاستثمار.

في سياق آخر، أشار الوزير أن ولاية الأغواط تحتل المرتبة 28 وطنيا من ناحية الإنتاج الفلاحي بما قيمته 56 مليار دج مع توظيفه لـ 28.451 عامل.

كما حظيت الولاية وبرسم المخططين الخماسيين الماضيين بـ 19 عملية تنموية

بنمطيها الممركز وغير الممركز بغلاف مالي إجمالي قيمته 5.8 ملياردج.