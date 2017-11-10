بوعزقي: منح الأراضي الفلاحية غير المستغلة للمستثمرين الجادين 

شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم الجمعة بوهران على ضرورة استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة.

ومنحها للمستثمرين الجادين لرفع وتنويع الانتاج، مبرزا تصريح لوأج أن “الدولة قدمت العديد من التسهيلات فيما يخص بمنح الأراضي.

والقروض المالية لتطوير الفلاحة وتنويع الانتاج ولكن هناك بعض المستفيدين لم يستغلونها”، حيث سيتم استرجاع هذه الأراضي ومنحها للمستثمرين الجادين”.

وأضاف الوزير أنه “تم تنصيب لجان على مستوى الولايات والدوائر لإحصاء وتطهير العقارالفلاحي غير المستغل.

وهو ما سيسمح بدفع قطاع الفلاحة وتنويع الانتاج، معتبرا في ذات السياق أن العقار الفلاحي هو أساس التنمية.