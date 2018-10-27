بوعزقي: منح الشباب العامل قطع أرض لإستصلاحها

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي أن الوزارة تعمل منح الفلاحين الشباب أراض من أجل إستصلاحها والعمل على الإنتاج .

وخلال زيارة قادته الى ولاية الوادي قال الوزير، على أن الشباب هم من يجسدون استيراتيجية الدولة في الفلاحة .

موضحا في ذات السياق أنه سيتم إسترجاع كل الأراضي الممنوحة، في اطار الإستصلاح الفلاحي والتي لم تستغل وتحويلها للفلاحين لهم الرغبة في خدمة الأرض.

كما أكد بوعزقي على انشاء خمس محيطات فلاحية كبرى لانتاج البذور البطاطا محليا في الولاية الاولى في انتاج البطاطا.

مع انهاء معاناة الفلاح في جذبها من الشمال وحتى استيرادها بأسعار خالية وانتهاء المضاربة في الثمن البذور البطاطا من أجل تحفيز الفلاح.

واكتمال الدورة الكاملة في انتاج البطاطا بدا بالبذور الى الانتاج للمستهلك .