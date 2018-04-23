بوعزقي يدعو المنتجين والصناعيين إلى التّجند لضمان الأمن الغذائي للبلاد

دعا وزير الفلاحة والتّنمية الرّيفية والصّيد البحري عبد القادر بوعزقي الإثنين كافّة المنتجين والصّناعيين،الفلاحين والمربّين بقطاعه.

إلى التّجنيد وتشكيل قوة بالنشاط والعمل الصارم.

لدفع عجلة الفلاحة لأجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد، مشيرا الوزير أن هذا التجنيد يرمي إلى تحسين مستوى المعيشة ، وهو بمثابة تحدي للحفاظ على مكسب السيادة الوطنية.

المتحدث شدد من قصر المؤتمرات على الدفع بالفلاحة وضبط الإنتاج الفلاحي وتكييفه مع عروض السوق الوطنية وما يتوافق مع المصالح.

واختتم الوزير لقائه بتوجيه جزيل الشكر والعرفان للمشاركين في جلسات الفلاحة المنظمة، وبالأخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

الذي يحرص على أن تكون الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية وهذا من خلال الرسالة التي تلاها بالنيابة الطيب لوح .