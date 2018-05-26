بوعزقي يدعو لتظافر الجهود من أجل الحفاظ على الثروة الغابية

شدّد عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على أنّ حرائق الغابات أصبحت مشكلة تعرفها الجزائر خاصة في فصل الصيف.

وقال الوزير، أنه يجب على الجميع تعزيز دور اللجنة الوطنية للمحافظة على الغابات بغية ممارسة نشاطها الإيجابي.

أين دعا الوزير الى ضرورة التنسيق مابين مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات وتعزيز وسائل التدخل في مكافحة الحرائق والكوارث الغابية.

قائلا، أنّ المواطن مدعو للتبيلغ عن طريق “الإنذار المبكر” للجان الأحياء حفاظا على الثروة الغابية.

وأشار الوزير خلال لقاء بقصر الأمم في إطار الملتقى الوطني حول الوقاية من كوارث الغابات على ضرورة التحسيس والتوعية.

خاصة بالنسبة لوسائل الإعلام ومتعاملي الهاتف النقال برسائل هادفة تصنع الرأي العام حفاظا على ثروات البلاد الغابية.

وخص الوزير بالذكر قطاع الشؤون الدينية، مطالبا بتخصيص الخطب والمواعظ من أجل المحافظة على الثروة النباتية عبر قطر الوطن.

كما دعا لتظافر الجهود مع مصالح الأمن والأسلاك الأمنية المشتركة وترقية التعاون في هذا المجال.