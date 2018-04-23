بوعزقي: 3 ملايين هكتار من الأراضي غير مستغلة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي،أن 3 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية غير مستغلة من بين8.5 مليون هكتار.

وأضاف الوزير، إلى أن العقار الفلاحي من أولويات الحكومة، حيث تم تسليم 180 ألف عقد إمتياز لحد الآن.

كما شدد على الولاة بمعالجة الملفات العالقة وبذل المزيد من الجهود لتسوية الملفات قبل نهاية السنة الجارية.

مشيرا إلى أن مساحة الأراضي الفلاحية تقدر بـ 8.5 مليون هكتار، والمساحات الصالحة للزراعة لا تستغل إلا بنسبة 64 بالمائة.

مفيدا بأنه سيتم إتخاذ التدابير القانونية لاستغلال 3 ملايين هكتار من الأراضي غير مستغلة رغم هاجس الدولة.

كما لم تسمح عملية إستصلاح الأراضي في إستصلاح سوى 300 ألف هكتار من أصل مليون و700 ألف هكتار.