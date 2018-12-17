بوعزقي: 3216 مليار دينار القيمة الإنتاجية لقطاع الفلاحة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي، أن السياسة التنموية والديناميكية جعلت قطاع الفلاحة ينتج 3216 مليار دينار.

مشيرا خلال عرضه لحصيلة القطاع في المجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الفلاحة ينتج 12.3 بالمائة من الإنتاج الداخلي.

ونمو بنسبة 3.25 بالمائة وقيمة انتاجية تقدر بـ 3216 مليار دينار.

كما أصبح القطاع يشغل 2 مليون و600 ألف من اليد العاملة ومعدلات الانتاج في كل الشعب الفلاحية تفوق 200 بالمائة.

مشيرا إلى أن الإنتاج الفلاحي أصبح اليوم يغطي الإحتياجات الغذائية ويمول الاسواق ويصدر من المنتجات إلى الاسواق الخارجية.