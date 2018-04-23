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بوعزقي: 55 مليار دينار قيمة مسح ديون الفلاحين منذ 18 سنة

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بوعزقي: 55 مليار دينار قيمة مسح ديون الفلاحين منذ 18 سنة
بقلم أحمد مراح

قال عبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الدولة قامت بمسح ماقيمته 55 مليار دينار كديون مستحقة على الفلاحين منذ سنة 2000.

مؤكدا أن الإنجازات المحققة ذات بعد إقتصادي وهذا من خلال سياسة الدعم الفلاحي التي إتبعتها الدولة في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بدعم المجال الفلاحي من خلال تحفيزات مالية عبر صناديق خاصة بقيمة أكثر من500 مليار.

وأكد أن سياسية الدعم الفلاحي ساهمت في رفع مبدأ الإنتاجية من 8 بالمئة الى 12 بالمائة العام 2017.

قائلا أن السياسية الفلاحية ساهمت في إستحداث أكثر من مليون منصب شغل في قطاعات الصيد البحري ب 80 ألف و22 الف مؤسسة مصغرة.

داعيا الشباب وطلبة المعاهد من اجل المساهمة التكوين بإعتبار أن ربع مليون جزائري يشتغل في قطاع الفلاحة .

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