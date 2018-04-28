بوعكاز:”قدمنا لقاء في المستوى والإتحاد إستحق الفوز”

أكد مدرب مولودية وهران معز بوعكاز أن فريقه قدم لقاءا في المستوى لكنه إصطدم بفريق قوي هو إتحاد العاصمة.

وقال بوعكاز اليوم بعد خسارة فريقه بثلاثية لهدف:”هنيئا لفريق إتحاد العاصمة الفوز اليوم لأنهم لعبوا بشكل جيد وحتى فريقي قدم شوط أول في المستوى”.

“تحصلنا على فرصة إضافة الهدف الثاني في الشوط الأول لكننا لم نتمكن من ذلك قبل أن تعيد ضربة الجزاء الأولى الإتحاد في اللقاء”.

وأضاف:”أتمنى أن يمنحوننا الحكام ضربات جزاء نستحقها لأننا حُرمنا من الكثير منها وكنا قادرين اليوم على العودة بالفوز من بولوغين”.