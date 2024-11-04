بوعكاز: “أتمنى أن لا تؤثر هزيمتنا أمام مستغانم على معنويات لاعبينا”

اعتبر مدرب أولمبيك أقبو، معز بوعكاز، بأن فريقه قدّم مردودا مشرفا، أمام ترجي مستغانم، رغم الهزيمة، مبديا في ذات الوقت أمله في عدم تأثر معنويات لاعبيه بالهزيمة.

وصرّح بوعكاز، في الندوة الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “ترجي مستغانم أظهر بأنه فريق يسعى لحصد نقاط خارج دياره”.

كما أضاف: “جميع المقابلات ليست سهلة، هذه المرة انهزمنا، لكن قدمنا مردودا مشرفا وأتمنى أن لا يؤثر هذه الهزيمة على معنويات اللاعبين”.

وتابع معز بوعكاز: “علينا تجنب الأخطاء التي حرمتنا من تحقيق الفوز أمام مستغانم، لحصد نقاط من خارج الديار مستقبلا”.