“بوعكاز” :”الجياسمبي لم تتأهل بعد لنهائي الكأس”

الرياضة
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“بوعكاز” :”الجياسمبي لم تتأهل بعد لنهائي الكأس”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر، “مُعز بوعكاز” مُدرب شبيبة بجاية، عن سعادته، بالفوز غير المُتوقع الذي حققه أشباله على وفاق سطيف في مُنافسة كأس الجمهورية.

وصرّح لـ”النهار” قائلا :”لقد حققنا نتيجة رائعة، ولكن علينا التأكيد عليها إيابا، لأننا ولحد الساعة لم نضمن ورقة تأهلنا للنهائي”.

وأضاف :”كُنا مُتأخرين في النتيجة، ولم نفقد الأمل، لنُعدل النتيجة، وهو ما دفع المُنافس لترك مساحات كبيرة، ساعدتنا لصنع الفارق”.

وختم :”أعتقد بأننا ضيعنا فرصة إضافة هدف ثالث، ولكننا نبقى راضين بالنتيجة خاصة وأنها جاءت خارج الديار أمام مُنافس قوي”.


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