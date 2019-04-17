“بوعكاز” :”الجياسمبي لم تتأهل بعد لنهائي الكأس”

عبّر، “مُعز بوعكاز” مُدرب شبيبة بجاية، عن سعادته، بالفوز غير المُتوقع الذي حققه أشباله على وفاق سطيف في مُنافسة كأس الجمهورية.

وصرّح لـ”النهار” قائلا :”لقد حققنا نتيجة رائعة، ولكن علينا التأكيد عليها إيابا، لأننا ولحد الساعة لم نضمن ورقة تأهلنا للنهائي”.

وأضاف :”كُنا مُتأخرين في النتيجة، ولم نفقد الأمل، لنُعدل النتيجة، وهو ما دفع المُنافس لترك مساحات كبيرة، ساعدتنا لصنع الفارق”.

وختم :”أعتقد بأننا ضيعنا فرصة إضافة هدف ثالث، ولكننا نبقى راضين بالنتيجة خاصة وأنها جاءت خارج الديار أمام مُنافس قوي”.