بوعكاز: “فوز وفاق سطيف أمامنا كان مستحقا وعلينا مراجعة حساباتنا”

اعتبر مدرب أولمبيك أقبو، معز بوعكاز، بأن فريقه لعب أسوأ مباراة له هذا الموسم، خلال مواجهة وفاق سطيف، معترفا في ذات الوقت أحقية هذا الأخير في فوزه المحقق.

وصرح بوعكاز، عقب هزيمته بهدف دون رد، أمام الوفاق: “لعبنا أسوأ مباراة لنا هذا الموسم. بسبب الثقة المفرطة بعد مباراتنا الأخيرة أمام مولودية وهران”.

كما أضاف مدرب أولمبيك أقبو: “وفاق سطيف كان أكثر تنظيما منا، لذا فوزه كان مستحق، ونحن علينا اعادة ترتيب أوراقنا”.

وتابع معز بوعكاز: “علينا تحديد أسباب هذه الهزيمة، ومحاولة ايجاد الحلول اللازمة، تحسبا للمباريات المقبلة”.