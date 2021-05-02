بوعكاز يرمي المنشفة ويحمل إدارة اتحاد بلعباس المسؤولية

أعلن مدرب إتحاد بلعباس، معز بوعكاز أمس السبت، انسحابه من الفريق، بسبب الوضع الذي يعيشه النادي هذا الموسم.

وصرح بوعكاز، لتلفزيون “النهار”: “على مسؤولي الفريق والإدار الحالية ايجاد حل عاجل، كون الأمور لا يمكنها الاستمرار على هذا النحو”.

وأضاف المدرب التونسي: “حاولنا الوقوف إلى جانب الفريق قدر الإمكان من خلال تاحلينا بالصبر، لكن الوضع لم يتغير طيلة ثلاثة أشهر”.

وتابع معز بوعكاز: “المباراة التي خضناها أمام أولمبي المدية هي الأخيرة بالنسبة لي، في حال عدم ايجاد ادارة الفريق حلول عاجلة، لإنهاء هذه الأزمة”.

يذكر أن معز بوعكاز، ولاعبي الفريق، اشتكو من الغياب التام لادارة الفريق، وعدم توفير أدى الامكانيات، بالاضافة لمشكل المستحقات.