بوعكاز يعلن إستقالته من العارضة الفنية لأولمبيك آقبو

أعلن مدرب أولمبيك آقبو، كمال بوعكاز، اليوم السبت، عن إستقالته من العارضة الفنية للفريق، على خلفية الهزيمة أمام إتحاد خنشلة.

في إطار فعاليات الجولة 11 من الرابطة المحترفة. وهي الهزيمة الثانية تواليا، التي تكبدها الوافد الجديد للرابطة المحترفة، بعد الخسارة داخل الديار أمام وفاق سطيف الأسبوع الماضي. وتراجع الفريق إلى المركز السادس في سلم الترتيب العام للرابطة المحترفة، برصيد 14 نقطة

وأعلن المدرب، كمال بوعكاز، عن إستقالته من تدريب أولمبيك أقبو، عقب نهاية مواجهة إتحاد خنشلة. ليكون بذلك، تاسع مدرب يغادر العارضة الفنية للفرق المحترفة، بعد مرور 11 جولة فقط. بعد كل من بوزيدي، ومارتينس، و المساوي، بوعلي، و راضي الجعايدي، وشريف حجار، و منير زغدود، وشريف الوزاني.