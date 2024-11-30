بوعكاز يعلن استقالته من العارضة الفنية لأولمبيك آقبو

أعلن مدرب أولمبيك آقبو، كمال بوعكاز، اليوم السبت، عن استقالته من العارضة الفنية للفريق، على خلفية الهزيمة أمام اتحاد خنشلة.

في إطار فعاليات الجولة 11 من الرابطة المحترفة. وهي الهزيمة الثانية توالياً، التي تكبّدها الوافد الجديد للرابطة المحترفة، بعد الخسارة داخل الديار أمام وفاق سطيف الأسبوع الماضي. وتراجع الفريق إلى المركز السادس في سُلم الترتيب العام للرابطة المحترفة، برصيد 14 نقطة.

وأعلن المدرب، كمال بوعكاز، عن استقالته من تدريب أولمبيك أقبو، عقب نهاية مواجهة اتحاد خنشلة. ليكون بذلك، تاسع مدرب يغادر العارضة الفنية للفرق المحترفة، بعد مرور 11 جولة فقط. بعد كل من بوزيدي، مارتينس، المساوي، بوعلي، راضي الجعايدي، شريف حجار، منير زغدود وشريف الوزاني.