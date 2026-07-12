بوعلام بوغلاف يهنئ الناجحين في شهادة البكالوريا

هنأ المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، كل الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026.

وجاء في نص تهنئة العقيد بوعلام بوغلاف “بمناسبة الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، يتقدم المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، بأحر التهاني وأصدق التبريكات إلى أبناء مستخدمي قطاع الحماية المدنية والمتقاعدين، وإلى مستخدمي الحماية المدنية الناجحين في هذا الامتحان الوطني، مثمنًا ما بذلوه من جد واجتهاد ومثابرة تُوِّجت بهذا النجاح المستحق”.

كما تمنى حظًا أوفر للمترشحين الذين لم يحالفهم النجاح هذه السنة، راجيًا لهم النجاح والتوفيق في الدورات المقبلة.

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