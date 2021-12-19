بوعلام خوخي يؤكد عشقه للألوان الوطنية رغم حمله قميص قطر

أبدى متوسط ميدان منتخب قطر بوعلام خوخي سعادته الكبيرة إثر تتويج منتخب الجزائر “وطنه الأم” بنهائي كأس العرب أمام تونس.

وأكد بوعلام خوخي فرحته الكبيرة بتتويج زملاء بلايلي باللقب العربي وقال “مبروك علينا.. راني فرحان من زوج جوايه”.

كان ذلك في تصريح مقتضب لأحد الأنصار الذي استفسره عن مناصرة الكتيبة الوطنية أم لا.

وأشار إبن مدينة بوهارون إلى أنّه كان يناصر المنتخب الوطني رغم حمله قميص منتخب قطر لأسباب شخصية. وهو المنتخب الذي قام بتجنيسه عندما كان يحمل قميص فريق الشراقة.

يذكر، أن بوعلام خوخي يدافع عن منتخب العنابي رفقة كريم بوضياف، وهو اثنائي الذي شارك في منافسة كأس العرب.