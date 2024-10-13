بوعلام شارف مدربا لرائد القبة

أعلنت إدارة رائد شباب القبة عن اتفاقها مع المدرب بوعلام شارف لتولي زمام العارضة الفنية للفريق خلفا للمدرب المستقيل مراد كعروف.

وكشفت إدارة الرئيس سليم ميساني، عبر بيان لها، اليوم الأحد، عن تعيين المدرب بوعلام شارف بشكل رسمي بعد الاتفاق على كل صغيرة وكبيرة.

كما تمنت إدارة “لارسيكا” كل التوفيق للمدرب المخضرم وأحد أفضل الإطارات الرياضية في البطولة الوطنية.

للإشارة، باشر المدرب السابق لعدد من الأندية الجزائرية، مهامه حسب “ذات البيان” ، وهو الذي فضل ربح الوقت بشكل اكبر لاعادة ترتيب البيت القباوي.

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