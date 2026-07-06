بوعلام شارف مديراً فنياً لمولودية الجزائر بعقد لثلاثة مواسم

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الاثنين، تعيين بوعلام شارف مديراً فنياً جديداً للنادي، بعقد يمتد ثلاث سنوات.

ويعَد شارف من الأسماء المعروفة في كرة القدم الجزائرية، إذ سبق له الإشراف على الفئات السنية لنادي شباب بلوزداد. كما تولى تدريب مولودية الجزائر في تجربة سابقة.

وتأتي عودة شارف إلى بيت “العميد” في إطار مشروع الإدارة الرامي إلى تطوير العمل الفني والتكوين. والاستفادة من خبرته الطويلة في اكتشاف المواهب وصقلها، بما يخدم مستقبل النادي على المدى البعيد.