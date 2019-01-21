بوعلام شطيبي : ميزانية خاصة للتكفل بالطرقات المهترئة سنويا

قال بوعلام شطيبي المدير العام للمنشآت العامة بوزارة الأشغال العمومية، إنّ 99 بالمائة من الطرقات في الجزائر صالحة.

مشيرا خلال استضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أن المعايير المعمول بها سنويا على مستوى الوزارة هو تهيئة الطرقات كل سنة.

مضيفا أن هناك 127 ألف كيلومتر على مستوى الطرقات و 3 آلآف كيلومتر من الطرق الوطنية و3 آلاف طرق ولائية.

مؤكدا أن الوزارة تتكفل سنويا بتهيئة 6 آلاف كيلومتر، غير أن الوضع المالي الحالي لا يسمح بذلك.

لذلك تم إعداد دراسة من أجل تصنيف المناطق إلى 3 أصناف، طرق جيدة جدا، وأخرى مقبولة وطرقات تتطلب التهيئة.

كما أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة الطرقات المصنفة في الخانة المهترئة.