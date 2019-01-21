بوعلام شطيبي : 17 ولاية سوداء مهددة بانزلاق التربة في الجزائر

بوعلام شطيبي المدير العام للمنشآت بوزارة الأشغال العمومية، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة شاملة للمناطق الشمالية للوطن.

مشيرا خلال استضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أن هنالك دراسات أثبتت وجود 17 ولاية سوداء مهددة بانزلاق التربة في الجزائر.

على غرار ولايات تيزي وزو، قالمة، وسوق أهراس، لهذا الأمر تم إعداد دراسة من قبل المخبر الوطني لوضع خريطة خاصة بهذه المناطق.

التي تحدد المناطق القابلة لإنزلاق التربة وعندما يتم الإنتهاء من الدراسة ستوضع في أيادي المتعاملين لادخال المعطيات في دفتر الأشغال.

خاصة التي تشرف على انجاز الطرقات السريعة فنحن ملزمون بتطبيق المعايير الدولية السليمة.