بوعلام لعروم يلتحق بالطاقم الفني لشباب بلوزداد

قررت إدارة شباب بلوزداد، الاستنجاد بخدمات بوعلام لعروم، لتدعيم الطاقم الفني للفريق انطلاقا من الصيف الجاري.

وأعلنت إدارة النادي البلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، تعيين لعروم مدير تقني رياضي للفئات الشبانية.

كما أوضح مسؤولي شباب بلوزداد، بأن بوعلام لعروم، سيباشر مهامه في الفريق، انطلاقا من تاريخ اليوم السبت 6 أوت.

وتأمل إدارة شباب بلوزداد في تعاقدها مع المدير الفني الوطني الأسبق بوعلام لعروم، في الاستفادة من الخبرة الطويلة في مجال كرة القدم.