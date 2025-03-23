بوعلي: “بيتكوفيتش في الطريق الصحيح ونتمنى أن يقود الخضر لكأس العالم”

تحدث المدرب الجزائري فؤاد بوعلي، عن المشوار الذي حققه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إلى حد الآن مع الخضر، مؤكدا بأن البوسني في الطريق الصحيح.

وفي هذا الخصوص، صرح المدرب بوعلي، في حوار لموقع “العربي الجديد: “يُمكن القول إن بيتكوفيتش في الطريق الصحيح، إلى حد الآن”.

كما أوضح: “انه يملك لاعبين مميزين، ومحترفين في أوروبا، لديهم قدرات هائلة، ما يجعل التواصل، وكذلك تطبيق فلسفته، ورسالته، تصل على نحوٍ أسهل”.

وأردف المدرب الجزائري: “بدورنا لا نتمنى له إلا النجاح لبيتكوفيتش، لقيادة الجزائر إلى كأس العالم، الذي بات الوصول إليه ضرورياً، بعد الإخفاق في ذلك خلال آخر نسختين”.

وتابع فؤاد بوعلي: “ولِمَ لا أيضاً التألق في كأس أمم أفريقيا المقبلة، أراه طموح مشروع للمنتخب الجزائري”.