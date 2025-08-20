بوعلي: “خضنا تحضيرات خاصة استعدادا لمباراتنا ضد بارادو”

تحدث مدرب أولمبي الشلف، فؤاد بوعلي، عن مباراتهم الأولى من الموسم الجديد للبطولة، والتي ستجمعهم بنادي بارادو، مؤكدا خوضهم تحضيرات خاصة لهذه المواجهة.

وصرّح المدرب بوعلي، للصفحة الرسمية لأولمبي الشلف: “تعدادنا لم يكتمل بعد، لغياب لاعبينا الدوليين، رغم ذلك نعمل على التحضير كما ينبغي لمباراة بارادو”.

كما أضاف: “خُضنا تحضيرات خاصة استعدادا بمباراتنا المقبلة ضد نادي بارادو، الذي لا نملك فكرة كبيرة عن تعداده الجديد”.

وتابع فؤاد بوعلي: “نتمنى أن نكون في المستوى في مباراتنا الأولى ضد نادي بارادو، والمباريات الـ29 الأخرى من بطولة الموسم الجديد”.