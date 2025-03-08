بوعلي: “فهمت الآن لماذا تصارع بسكرة في كل موسم على البقاء”

تحسر المسؤول الأول على العارضة الفنية لنجم مقرة، فؤاد بوعلي، على الطريقة التي خسر بها فريقه أمس الجمعة، أمام المُضيف اتحاد بسكرة.

وسقط النجم، بهدف مبكر منذ الدقيقة الـ 3 من اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 19، الأمر الذي جعل رصيد الفريق يتجمد عند النقطة الـ 17 في المركز الأخير. مناصفة مع كل من اتحاد بسكرة وترجي مستغانم.

وقال بوعلي، إن فريقه لم يخسر رياضيا، مضيفا: “هل كانت مباراة جيدة؟ لا، لقد توقفت الكرة في 60 مناسبة. وكانت في التماس أكثر من تواجدها في الميدان”.

وواصل في الندوة الصحفية التي عقدها بملعب 18 فيفري بمركب العالية ببسكرة: “اللاعبون لعبوا بنرفزة، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى وضعية الفريقين”.

قبل أن يسترك بوعلي: “الملعب لا يصلح حتى للعدو. كنت دائما أتساءل لماذا اتحاد بسكرة كل عام يلعب على البقاء.. لا يمكن لهذا الفريق أن يتطور، هو يلعب موسما كاملا هنا، أما نحن فنلعب مباراة واحدة”.