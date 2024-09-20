بوعلي :”في مولودية البيض لا نملك لاعبين نجوم قادرين على قلب الموازين”

كشف مدرب مولودية البيض فؤاد بوعلي عن أسباب الخسارة أمام نادي وفاق سطيف في الجولة الأولى من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وقال فؤاد بوعلي خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة “لا نستطيع الحكم على الفريق في أول مباراة في البطولة، ليس من السهل تكوين مجموعة مع التغييرات الكثيرة، صعبة تجسيد الانسجام”.

كما أضاف بوعلي “قدمنا أداء جيد من المنافس في الشوط الأولى، نملك لاعبين جيدة رغم أننا لا نملك لاعبين نجوم قادرين على قلب الموازين في دقيقة”.

وأكد بوعلي أن سيسعى للتحضير الجيد للمباريات القادمة و ترتيب البيت جيدا “بالتحضير سنشكل مجموعة، كانت مشاكل كثيرة في الفريق و الإدارة لكن لا نركز على الأمور السلبية و سنبقى محافظين على الأمور الإيجابية في الفريق”.