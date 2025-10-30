بوعلي: “كنا الأحسن في الشوط الثاني ضد بلوزداد وضيعنا عدة فرص تهديفية”

كشف مدرب جمعية الشلف، فؤاد بوعلي، سبب الهزيمة التي مني بها فريقه ضد شباب بلوزداد، في المبارة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من البطولة المحترفة.

وصرح المدرب بوعلي، عقب هذه المباراة: “لعبنا ضد فريق جيد، يملك لاعبين قادرين على صنع الفارق”.

كما أضاف: “وصحيح أن شباب بلوزداد سيطر على الشوط الأول، لكن فريقنا كان الأحسن في الشوط الثاني، أين صنعنا عدة فرص تهديفية”.

وأردف: “في مرحلة من المباراة، لاعبينا فقدوا السيطرة على هدوئهم، ما جعلهم يرتكبون أخطاء، والأمور أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لهم”.

وتابع فؤاد بوعلي: “سنعمل مستقبلا على الجانب الذهني، لتحضير باقي مبارياتنا، على أمل تحقيق نتيجة ايجابية من خرجتنا المقبلة”.