بوعلي: “كنا الأفضل أمام بن عكنون ولم نستحق الهزيمة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب أولمبي الشلف، فؤاد بوعلي، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه، أمام نجم بن عكنون، بهدفين مقابل هدف.
وصرح المدرب بوعلي، عقب هذه الهزيمة: “لم نكن نستحق الهزيمة أمام نجم بن عكنون بالنظر لآدائنا”.
كما أضاف: “من ناحية الآداء فوق الميدان، كنا الأفضل، سيطرنا على مجمل اللقاء، وخلقنا عدة فرص تهديفية، لكن تلقينا هدفين من كرات ثابتة، وهذه هي كرة القدم”.
وتابع المدرب فؤاد بوعلي: “الهزيمة تبقى مرة، كوننا قمنا بكل شيء، لكن علينا استعادة التركيز ومواصلة العمل”
