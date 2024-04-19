بوعلي :”كنا الأفضل وضيعنا الفوز أمام وفاق سطيف”

أبدى فؤاد بوعلي مدرب شبيبة الساورة حسرته على تضييع النقاط الثلاث أمام المستضيف وفاق سطيف في الجولة 23 من البطولة المحترفة.

وقال فؤاد بوعلي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “فريق وفاق سطيف عرف كيفية العودة في المباراة و الفوز أمامنا، هذه هي كرة القدم و ما تخبأه لك صعب في بعض الفترات”.

كما أضاف التقني الجزائري ” لعبنا ناقصين من بعض الأمور مثل اللعب على المساحات اليمنى و اليسرى، كنا نملك أكبر عدد من الفرص لهذا نستطيع القول أننا ضيعنا الفوز”.

وختم بوعلي “كنا أفضل في الشوط الأول لكن التراجع في الشوط الثاني هو الذي منح الافضل للخصم”.