بوعلي: “لدينا فكرة عن وفاق سطيف وهدفنا تحقيق نتيجة ايجابية”

أكد مدرب أولمبي الشلف، فؤاد بوعلي، عزمه رفقة لاعبيه، على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراتهم المقبلة ضد وفاق طسيف، رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

وقال المدرب بوعلي، في تصريحاته الخاصة بهذه المباراة: “لدينا نوعا ما فكرة عن منافسنا المقبل وفاق سطيف، كوننا واجهناه في مباراة ودية بتونس”.

كما أضاف: “ندرك بأن مباراتنا ضد وفاق سطيف ستكون صعبة، وقوية، لكن حضرنا كما ينبغي من أجل تحقيق نتيجة ايجابية”.

وتابع المدرب فؤاد بوعلي: “علينا اظهار جاهزيتنا من جميع النواحي، ولاعبينا جاهزون لتحقيق نتيجة ايجابية”.

يذكر أن أن أولمبي الشلف، سيحل يوم السبت المقبل، ضيفا على فريق وفاق سطيف، لحساب الجولة السابعة من البطولة المحترفة.