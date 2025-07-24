بوعلي: “لدي فكرة عن تعداد الفريق ونحن بصدد تحضير برنامج عملنا”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب فؤاد بوعلي، أولى انطباعاته، عن تعداد الجديد لفريقه أولمبي الشلف، موضحا في ذات الوضع أولى خطوات العمل التي باشرها مع الفريق.
وصرح المدرب بوعلي، في هذا الخصوص: “لدي فكرة على أغلب التعداد، وفي نفس الوقت نحن بصدد اكتشاف امكانيات بعض اللاعبين الشبان المتواجدين معنا”.
كما أضاف: “حاليا أنا بصدد التعرف على طاقم الفريق، وتحضير برنامج العمل الذي سنتبعه في تحصيراتنا الصيفية”.
وتابع المدرب فؤاد بوعلي: “أنصار فريق أولمبي الشلف، يستحقون امتلاك فريق في المستوى، لكن عليهم التحلي بالصبر، ومساندة التعداد الحالي”.
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