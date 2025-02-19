بوعلي: “واجهنا صعوبات في بناء اللقب والوصول إلى مرمى الاتحاد”

أبدى مدرب تجم مقرة، فؤاد بوعلي، أسفه للهزيمة التي مني بها فريقه امام اتحاد العاصنة، معترفا في ذات الوقت بأحقية منافسهم في الفوز المحقق.

وصرح بوعلي، عقب هذه المباراة: “المباراة كانت جميلة، لكن بالنسبة لنا واجهنا صعوبة في بناء اللعب والوصول للمرمى”.

كما أضاف: “نجحنا في خلق بعض الفرصة خلال المباراة، لكن أقول بأن فريق اتحاد العاصمة استحق فوزه باللقاء”.

وتابع المدرب فؤاد بوعلي: “كل فريق يسير وفق ما يملكه من امكانيات، سواء من ناحية اللاعبين، أو أي امكانيات أخرى”.