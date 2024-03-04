بوعلي يباشر مهامه مدرباً جديداً لشبيبة الساورة

اتفقت إدارة فريق شبيبة الساورة، مع المدرب الجزائري فؤاد بوعلي. لتولي العارضة الفنية للفريق، خلفا للتونسي ناصف البياوي.

وباشر المدرب بوعلي، مهامه على رأس العارضة الفنية لنسور الجنوب. أين أشرف على الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها الفريق بملعب “20 أوت” ببشار.

ويعمل فؤاد بوعلي، لتحضير أشباله، لمباراتهم المقبلة، والتي ستضعهم في مواجهة وداد تلمسان لحساب الدور الـ16 من كأس الجزائر.

وتعلق إدارة فريق شبيبة الساورة، أمال كبيرة على مدربها الجديد فؤاد بوعلي، لاعادة نسور الجنوب إلى المسار الصحيح فيما تبقى من عمر الموسم الجاري.