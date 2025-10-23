بوعمامة يؤكد أن الإعلام الوطني أداة لتعزيز صورة الجزائر محليًا وقاريًا ودوليًا

أبرز وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، جهود الدولة الرامية إلى ضمان انتشار رسالة الاعلام الوطني قاريا ودوليا.

وفي رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أوضح بوعمامة أن جهود توسيع وانتشار رسالة الإعلام الوطني “لا تقتصر على وسيلة إعلام دون أخرى، بل هو جهد شامل تسعى الدولة إلى تجسيده وتعميمه”.

ويهدف هذا المسعى -مثلما أوضح الوزير- إلى “تحسين صورة الدولة التي تسعى دوائر وجهات عدائيه عبثا النيل منها”. عبر “مكافحه ظاهرة التضليل الإعلامي والأخبار المزيفة وحملات التشويه التي تستهدف بلادنا من قبل أطراف معروفة”.

وفي السياق نفسه، ذكّر الوزير بأن “إنشاء محطات وقنوات ذات بعد إقليمي ودولي تندرج في هذا الاطار”.

من جانب آخر، أفاد الوزير بأنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سيتم عقد اجتماع وزاري مشترك بين دائرته الوزارية. وزير السكن والعمران والمدينة ووزير المالية. تحت إشراف الوزير الأول، لفتح ملف مشروع إنجاز “دزاير ميديا سيتي” بغرض متابعة تجسيده.

كما شدد أيضا على “أهمية التكوين وفتح المجال لإعلاميين جزائريين أصبحت أسماؤهم مرتبطة بكبرى القنوات الإخبارية من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين العاملين في وسائل اعلام وطنية”.

وفي سؤال آخر متعلق باقتراح استحداث مديريات ولائية للاتصال، قال السيد بوعمامة إن وزارة الاتصال “شكلت فوج عمل للتفكير في تقديم تصور لهذا الاقتراح لتعزيز العمل الإعلامي الجواري”. مضيفا أن الحكومة “تتجه نحو اعتماد استراتيجية وطنيه للارتقاء بالاتصال المؤسساتي”. وأن “مرحلة إعداد الوثيقة المتعلقة بها بلغت 90 بالمائة. على أن تعرض قريبا” على الحكومة.

أما بخصوص مرافقة جهود الدولة في إطار مكافحة المخدرات والوقاية منها، أكد وزير الاتصال أنه تم تسخير وسائل الإعلام لهذا الغرض وتدعيم القدرات المهنية في هذا المجال. مشيرا إلى أنه سيم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإعلاميين حول كيفية تقديم محتوى إعلامي ذي جودة في المجال.

وذكر بهذا الخصوص أن وكالة الأنباء الجزائرية نشرت العام الماضي 713 برقية حول الموضوع. كما عالج التلفزيون العمومي، خلال السداسي الأول من العام الجاري، 452 موضوعا بحجم ساعي بلغ 13 ساعة و30 دقيقة. بالإضافة إلى المقالات التي تنشرها الصحف الوطنية والمواقع الإخبارية. حسب الوزير الذي أكد أن مكافحة آفة المخدرات واجب وطني ومسؤولية مشتركة يجب الالتفاف حولها لإفشال مخططات أعداء الجزائر.