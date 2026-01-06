بوعمامة يباشر سلسلة استشارات مع مسؤولي مؤسسات أكاديمية وإعلامية

استقبل وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم بمقر الوزارة، عدداً من مسؤولي المؤسسات الأكاديمية والتكوينية، ويتعلق الأمر بالأستاذ عبد المليك مزهودة، مدير المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، والأستاذ خالد لعلاوي، مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، والأستاذ زكرياء وهبي، مدير المدرسة العليا للعلوم السياسية، إلى جانب الأستاذة مليكة عطوي، عميدة كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3.

وتأتي هذه اللقاءات في مستهل سلسلة من الاستشارات التي تعتزم وزارة الاتصال توسيعها لاحقاً لتشمل فاعلين آخرين من الوسط الجامعي والأكاديمي، إضافة إلى خبراء ومهنيين في المجال، وذلك انطلاقاً من حرص الوزير على تثمين الكفاءات الوطنية وتقدير الجهود العلمية والبيداغوجية التي تبذلها هذه النخب.

كما تندرج هذه المبادرة في إطار تجسيد التوجه الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضي بفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للمساهمة في بناء وتطوير منظومة الإعلام والاتصال، وتعزيز الشراكة بين قطاع الاتصال والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات الصلة.

وقد شكّلت هذه اللقاءات فرصة لبحث سبل وإمكانيات التعاون المشترك، لاسيما من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة، ومساهمة المؤسسات الأكاديمية في إثراء وإنجاح المبادرات التي تعتزم وزارة الاتصال إطلاقها خلال السنة الجارية، بما يخدم تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز الاحترافية والتكوين في هذا القطاع الحيوي.