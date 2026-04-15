بوعمامة يثمن تغطية الإعلام لزيارة البابا ويدعو لتعزيز الاحترافية

التقى وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الأربعاء، بعدد من أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين.

وحسب بيان للوزارة، يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي دأبت الوزارة على تنظيمها مع الشركاء الاجتماعيين ومهنيي القطاع ومختلف الفاعلين فيه.

وخصِّص اللقاء للتباحث حول مختلف القضايا المهنية والمسائل الجوهرية المطروحة في الساحة الإعلامية.

وفي هذا السياق، حيّا وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة المنظمة على نشاطاتها القيّمة،

خلال اللقاء، أشاد بوعمامة بجهود المنظمة في خدمة العمل الإعلامي. خاصة ما تعلق بترقية المضامين الصحفية. وكذا في العمل على تحسين ظروف ممارسة العمل الصحفي، والدفاع عن الحقوق المهنية للصحفيين.

وبالمناسبة، دعا بوعمامة أسرة الصحافة الوطنية إلى ضرورة توحيد صفوفهم وفق الصيغ التي تمكّنهم من رفع الانشغالات المهنية والاجتماعية للصحفيين ومهنيي القطاع، والتي تجعلهم طرفا فاعلاً في إيجاد حلول موضوعية لها. وشريكاً أساسياً في تنظيم القطاع بالاحتكام إلى القوانين السارية.

وجدّد الوزير دعوة التنظيمات المهنية إلى الإسهام في تنظيم عمل الصحافة الجوارية وترقيته. وتجاوز كافة أشكال الممارسات غير المهنية التي يتم تسجيلها بين الحين والآخر.

وأشاد بوعمامة بالمهنية العالية والاحترافية الكبيرة التي أبانت عنها الأسرة الإعلامية خلال تغطيتها للزيارة التاريخية التي قادت قداسة البابا ليو الرابع عشر الى الجزائر. وساهمت بشكل فعال في إيصال رسالة السلام التي ما فتئت الجزائر تدافع عنها.

ومن جهتهم، ثمّن ممثلو المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تشجيع وزارة الاتصال لعمل المنظمات والنقابات الإعلامية، وحرصها الدائم على فتح قنوات التواصل معها.

كما طرحوا جملة من الانشغالات والمطالب السوسيومهنية التي تخص الأسرة الإعلامية. مؤكدين استعدادهم للتعاون من أجل إيجاد الحلول المناسبة.