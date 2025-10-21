بوعمامة يجتمع بمديري القنوات التلفزيونية الخاصة

التقى وزير الاتصال، زهير بوعمامة، مساء اليوم، مديري القنوات التلفزيونية الخاصة، في اجتماع خصِّص لعرض واقع النشاط السمعي البصري والتحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية في أداء مهامها.

وخلال هذا اللقاء، أكد بوعمامة على ضرورة بناء إعلام وطني قوي ومؤثر، يرتكز على مؤسسات إعلامية قوية ومهنية، قادرة على مواكبة التطورات والتحولات الرقمية ومتطلبات الخدمة العمومية في المجال الإعلامي.

كما شدّد خلال اللقاء على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل التلفزيوني. إضافة الى تكثيف الجهود من أجل تقديم محتوى نوعي وهادف يرسّخ القيم الوطنية ويواكب تطلعات المواطن.

وأبرز بوعمامة، في السياق ذاته، أن وزارة الاتصال تعمل على دعم وتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يتماشى والمستجدات الراهنة. خاصة ما تعلق بترسانتها القانونية واستكمال صدور النصوص التطبيقية المنظمة للقطاع قريبا.

وتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى آليات تنظيم السوق السمعية البصرية، وتشجيع الشراكات الإعلامية الهادفة مع مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع.

من جهتهم، رحب مسؤولو القنوات التلفزيونية بهذا اللقاء، معتبرين إياه فرصة للحوار والتشاور المباشر حول واقع القطاع السمعي البصري وآفاق تطويره.