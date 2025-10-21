بوعمامة يحضر فعاليات دورة تكوينية لفائدة الصحفيين

حضر وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم، فعاليات دورة تكوينية لفائدة الصحفيين حول “تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي”.

الدورة التكوينية من تنظيم المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، بالتنسيق مع شركة هواوي الجزائر.

وبالمناسبة، أكد بوعمامة، على ضرورة مواكبة التحول الرقمي. مبرزًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا مؤثرًا في الإعلام، ويتطلب استعدادًا جادًا وتكوينًا معمقًا للصحفيين.

وشدّد بوعمامة، على أن العالم يعيش ثورة رقمية في مجال الإعلام وصناعة المحتوى. وأن الجزائر تعمل على مرافقة هذا التحول ضمن رؤية شاملة للرقمنة.

كما أشار الوزير إلى أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدّين. ويستوجب اليقظة المهنية للحفاظ على مصداقية المعلومة.

وفي الأخير، دعا بوعمامة، الأسرة الإعلامية إلى الانخراط الفعلي في المسار الرقمي الذي تسعى الدولة من خلاله إلى إحراز موقع متقدم في المشهد الرقمي الدولي.