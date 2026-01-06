بوعمامة يستقبل عددا من مديري المدارس الوطنية والكليات الخاصة بالإعلام والاتصال

استقبل وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم، عددا من مديري المدارس الوطنية والكليات ذات الصلة بمجال الإعلام والاتصال.

وحسب بيانٍ للوزارة، استقبل بوعمامة كلًّا من مدير المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، عبد المليك مزهودة. وكذا مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، الأستاذ خالد لعلاوي، ومدير المدرسة العليا للعلوم السياسية، زكرياء وهبي، وعميدة كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، مليكة عطوي.

وأكد البيان أن هذه اللقاءات تأتي “في مستهل سلسلة من الاستشارات المزمع توسيعها إلى أطراف أخرى في الوسط الجامعي والأكاديمي وذوي الخبرة من المهنيين. من منطلق التقدير الذي يكنّه الوزير لهذه الفئات ذات المكانة الخاصة، وللأعمال القيمة التي ينجزونها”.

وكذا “ترسيخًا للتوجه الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية، بفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للإسهام في بناء وتجسيد رؤية تطوير منظومة الإعلام والاتصال في بلدنا. والحرص على مد جسور التعاون بين قطاع الاتصال ومختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية ذات العلاقة بالمجال، وبحث الفرص المتاحة للعمل المشترك”، يضيف المصدر ذاته.

وتم الطرق خلال هذه اللقاءات إلى عدة مواضيع، من بينها “بحث سبل وإمكانية التعاون للقيام بأنشطة مشتركة ومساهمة هذه المؤسسات الأكاديمية في إثراء وإنجاح عدد من المبادرات والفعاليات التي تعتزم وزارة الاتصال تنظيمها خلال السنة الجارية”.