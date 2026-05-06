بوعمامة يمثل الوزير الأول في مأدبة تكريمية لضيوف الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية

شارك وزير الاتصال، زهير بوعمامة، ممثلاً عن الوزير الأول وبتكليف منه، مساء اليوم، بفندق الأوراسي، في مأدبة عشاء على شرف ضيوف الجزائر.

وجرت هذه المأدبة على شرف المشاركين في أشغال الملتقى الدولي الثالث: “دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في الجزائر والنظم المقارنة”.

وتم تنظيم هذا الملتقى من قبل المحكمة الدستورية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتواصلت أشغال هذا الملتقى على مدار ثلاثة أيام، وعرف مشاركة واسعة لرؤساء وأعضاء المجالس الدستورية وقضاة وأساتذة وخبراء دستوريين وقضائيين من داخل الوطن وخارجه.

هذا الملتقى شكل فضاءً لاستعراض المسار الذي قطعته الجزائر في مجال العدالة الدستورية. وأيضا مناسبة مواتية لبحث دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات على ضوء التجربة الجزائرية والتجارب المقارنة.