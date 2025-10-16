بوعمامة يُشرف على تنصيب فاتح بومرجان رئيسًا جديدًا لديوان وزارة الاتصال

أشرف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، مساء اليوم الخميس 16 اكتوبر2025، بمقر الوزارة، على مراسم تنصيب فاتح بومرجان رئيساً جديداً للديوان، خلفًا لـ رضوان ذبيح الذي كلِّف بمهام أخرى، وهذا بحضور إطارات الوزارة.

وفي كلمته بالمناسبة، رحّب الوزير برئيس الديوان الجديد، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه. ومؤكداً على أهمية العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين مختلف الدوائر والمديريات بالوزارة، داعيا إلى تظافر جهود الجميع من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لقطاع الاتصال.

كما عبّر الوزير عن امتنانه لـ رضوان ذبيح على المجهودات التي بذلها طيلة فترة توليه المنصب، مثمناً مساهماته في خدمة الوزارة.

من جهته، شكر رئيس الديوان الجديد، فاتح بومرجان، وزير الاتصال على الثقة التي وضعها في شخصه. مؤكداً التزامه بالعمل الجاد والمثمر إلى جانب إطارات الوزارة كافة من أجل تقديم الأفضل بما يخدم مصلحة القطاع.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الديناميكية التي يشهدها قطاع الاتصال، الرامية إلى تعزيز الكفاءة والفعالية في تسيير شؤون الوزارة وتنفيذ رؤيتها ومشاريعها في المرحلة المقبلة.