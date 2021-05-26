بوعمرة.. قرار الفتح الكلي للمجال الجوي غير وارد لهذه الأسباب

استبعد البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، مختص في الطب الوقائي بمستشفى تيبازة، اليوم الأربعاء، الفتح الكلي للمجال الجوي.

وأوضح، بوعمرة، أن قرار الفتح الكلي للمجال الجوي، يبقى غير وارد حاليا إلى غاية استيفاء شروطه عبر دراسة علمية.

وأضاف المتحدث في تصريح للتلفزيون العمومي، أن قرار اللجنة العلمية بفتح المجال الجوي جزئيا جاء استنادا للمؤشرات الوضعية الوبائية.

بالإضافة إلى المؤشر الاقتصادي، والاجتماعي المتمثل في الرد على الطلب المجتمعي في فتح المجال.

وباعتبار –يشير بوعمرة- أن منظمة الصحة العالمية سجلت تحسنا ملحوظا في الوضعية الوبائية دوليا باستثناء الهند.

ونوه المختص، أن قرار الفتح التدريجي حاليا، جاء من باب الاحتراز والاحتياط.