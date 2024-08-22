بوعمرة: لا وجود لأشخاص يشتبه إصابتهم بجدري القردة

قال المدير العام للمعهد العالي للصحة العمومية البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، أن الجزائر وضعت مخططا وقائيا تفاديا لتسجيل حالات إصابة بمرض جدري القردة.

وأشار بوعمرة، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إلى أنه لا وجود لأشخاص يشتبه إصابتهم بالداء. داعيا إلى ضرورة إدراك خصائص الفيروس في إطار الإحترازات الوقائية. مضيفا أن للجزائر تجربة كافية للتصدي لحالات جدري القردة. ولابد من تفعيل خطة إستجابة قوية لمجابهة الوباء الذي مس عدة بلدان إفريقية وأوروبية.

وقال بوعمرة، إن طريقة إنتقال المرض محدودة ولا تشكل خطرا قويا على الصحة العمومية. على اعتبار أنه هناك علاجا خاصا يتم التكفل من خلاله بالمرضى المصابين. مشيرا إلى التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية قصد التحكم في العمليات الوقائية لمجابهة مختلف الأمراض والأوبئة وبالتالي حماية الصحة العمومية من مخاطرها.