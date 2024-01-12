بوعناني:”أثق في قدرة المنتخب على العودة بالنجمة الثالثة”
عبّر لاعب المنتخب الوطني. بدر الدين بوعناني. عن ثقته الكبيرة في قُدرة الخُضر على التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.
وصرح بوعناني لموقع AROBAZE DZ الناطق بالفرنسية عبر منصة “X”، أمس الخميس: “أعلم جيداً أن المنتخب الوطني يستطيع الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا والعودة بالنجمة الثالثة”.
وأضاف بوعناني:”سأشجع إخوتي من كل أعماق قلبي، صحيح أنني لن أكون متواجدا معهم، لكن ثقتي فيهم كبيرة”.
أما بخصوص إصابته، قال بوعناني: “أتعافى بشكل صحيح، تخلصت من الألام على مستوى كاحلي، وأتمنى أن تكون عودتي إلى الميادين في أقرب وقت ممكن”.
💬 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐅 | Nous avons eu la chance d’échanger avec Badredine Bouanani, à propos de son retour de blessure :
« Mon retour se passe très bien. Plus aucune douleur à la cheville, donc al Hamdulilah.
J’espère être de retour le plus vite possible. En tout cas, on… pic.twitter.com/guTAIdyg7W
— 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) January 11, 2024