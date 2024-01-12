بوعناني:”أثق في قدرة المنتخب على العودة بالنجمة الثالثة”

عبّر لاعب المنتخب الوطني. بدر الدين بوعناني. عن ثقته الكبيرة في قُدرة الخُضر على التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وصرح بوعناني لموقع AROBAZE DZ الناطق بالفرنسية عبر منصة “X”، أمس الخميس: “أعلم جيداً أن المنتخب الوطني يستطيع الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا والعودة بالنجمة الثالثة”.

وأضاف بوعناني:”سأشجع إخوتي من كل أعماق قلبي، صحيح أنني لن أكون متواجدا معهم، لكن ثقتي فيهم كبيرة”.

أما بخصوص إصابته، قال بوعناني: “أتعافى بشكل صحيح، تخلصت من الألام على مستوى كاحلي، وأتمنى أن تكون عودتي إلى الميادين في أقرب وقت ممكن”.