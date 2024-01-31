بوعناني:”الإنضمام إلى لوريان تحدٍ جيد”

عبر الجناح الدولي الجزائري، بدر الدين بوعناني، عن سعادته بالإنضمام لصفوف نادي لوريان، قادما من نادي نيس، على سبيل الإعارة، لغاية نهاية الموسم.

وصرح بوعناني، اليوم الأربعاء، لموقع نادي لوريان الرسمي، بعد الإعلان عن صفقة إنتقاله:”الإنضمام إلى لوريان تحدٍ جيد، وأنا قبلت به”.

وأضاف بوعناني:”خطاب المدرب وخطة اللعب التي قدمها لي، كانا حاسمين في اختياري، لوريان نادي يستحق مكانه في الدوري الفرنسي وسأبذل قصارى جهدي لمساعدته على الحفاظ على مكانته”.

وختم بوعناني:”تعداد نادي لوريان ذو جودة كبيرة، وقادر على تحقيق أهدافه المسطرة هذا الموسم”.