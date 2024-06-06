بوعناني:”الجمهور الجزائري فريد من نوعه يحضر للملعب ساعتين قبل إنطلاق المواجهة”

تحدث لاعب المنتخب الوطني، بدرالدين بوعناني، عن أبرز ذكرياته التي يحتفظ بها مع الجمهور الجزائري، بعد مشاركته في العديد من اللقاءات بقميص المنتخب الوطني.

وفي آخر ظهور إعلامي له، قال بدر الدين بوعناني عن الجمهور الجزائري:”نمتلك جمهور فريد من نوعه. يحضر إلى الملعب قبل ساعتين من موعد إنطلاق المواجهة من أجل مشاهدتنا”.

وكشف الجناح الأيمن للخضر بوعناني:”حماس الجمهور، ألتمسه عندما أصل إلى المطار بالجزائر، حيث يأتي الكثير من المناصرين لإلتقاط الصور معي”.

وتابع بوعناني في حديثه:”من خلال هذه الأحداث، أحسست أنني أمثل بلد إسمه الجزائر، وهذا أمر جنوني. عندما خُضت أول مواجهة مع المنتخب الجزائري، أمام النيجر بتاريخ 23 مارس 2023، قلت في نفسي آنذاك، من هنا سينطلق كل شيء”.

وأضاف بوعناني:”لقد شاركت في العديد من المباريات مع المنتخب الجزائري، أمام كل من تونس، تنزانيا، الرأس الأخضر، ووجدت إلا السعادة، منذ بدايتي مع المنتخب الوطني”.

وتحدث بوعناني، عن أبرز الأشياء التي لاحظها في الجمهور الجزائري، بالقول:”خلال المواجهات التي خضتها مع المنتخب الوطني، لاحظت أن الملعب ممتلئ عن آخره، وأحتفظ في هاتفي، بفيديوهات توثق هذا الأمر”.

وختم بوعناني حواره:”خلال دخول اللاعبين لاستكشاف أرضية ميدان الملعب، نجد الجمهور يغني دون توقف، لغاية إنتهاء المقابلة. بكل صراحة الجمهور لايتوقف عن الغناء، وهذا ما يوضح الحماس الناري للجمهور الجزائري”.