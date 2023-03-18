بوعناني:”تمثيل الجزائر خيار القلب وفخور بذلك”

عبر الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، نجم نادي نيس الفرنسي، بدرالدين بوعناني، عن فخره إختيار تمثيل المنتخب الوطني.

ونشر اللاعب الشاب بوعناني، عبر حسابه الرسمي عبر الأنستغرام، صورة له بقميص المنتخب الوطني، وأرفقها بالقول:”فخور بإنضمامي للمنتخب الجزائري”.

وأضاف بوعناني في منشوره:”بالنسبة لي هو إختيار القلب حقاً، وفخور بحمل قميص الجزائر”.

كما وجه بوعناني شكره للإتحادية الفرنسية لكرة القدم على السنوات التي قضاها بقميص الديكة.

وختم بوعناني بالقول:”صفحة جديدة تكتب مع هذا البلد الكبير! تحيا الجزائر”.